تأهل الزوراء والنفط والطلبة وامانة بغداد لدور الثمانية من كأس العراق

تأهلت اندية الزوراء والنفط والطلبة وامانة بغداد، اليوم الخميس، الى دور الثمانية من بطولة كاس العراق لكرة القدم.

حيث تغلب فريق الزوراء على مستضيفه فريق اربيل بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن جولة الاياب لدور الـ16 من البطولة.

وفاز الطلبة على فريق الكرخ بهدف دون مقابل، كما فاز فريق النفط على فريق السماوة باربعة اهداف دون رد.

وتعادل امانة بغداد مع نفط الوسط بدون اهداف، ليلجأ الفريقان الى ركلات الجزاء الترجيحية، والتي حسمها البغداديون بنتيجة اربع ركلات مقابل اثنتين.

ومن المقرر ان تستكمل مباريات الجولة بين فريقي الكهرباء والشرطة.