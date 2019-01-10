حريق بمجمع “الحسابات” في بغداد

نشب حريق في مجمع “الحاسبات” بمنطقة الدولعي التابعة لمدينة الحرية غربي العاصمة بغداد.
وقال مصدر في الدفاع المدني ان الحريق اندلع صباح اليوم داخل المجمع بسبب تماس كهربائي.
واضاف المصدر ان فرق الدفاع تكافح اخماد الحريق.
نشب حريق في مجمع “الحاسبات” بمنطقة الدولعي التابعة لمدينة الحرية غربي العاصمة بغداد.
وقال مصدر في الدفاع المدني ان الحريق اندلع صباح اليوم داخل المجمع بسبب تماس كهربائي.
واضاف المصدر ان فرق الدفاع تكافح اخماد الحريق.
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