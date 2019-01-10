دائرة تنتقد الاسايش لإغلاقها سينما في السليمانية بسبب فيلم مدته 20 دقيقة

انتقد مدير الثقافة والفنون في السليمانية بابكر دريي يوم الاربعاء اغلاق قوات الامن الاسايش سينما “سالم” في السليمانية.

وقال دريي في تصريح ادلى به للصحفيين اليوم، ان “الاوضاع في اقليم كوردستان لا تتحمل مثل هكذا تصرفات ويجب ألّا يتم ايقاف الاعمال الفنية والثقافية”، عادا اغلاق السينما مخالفا “للقانون والمنطق”.

واضاف ان “السليمانية تعد مركزا للحرية ويجب الا يتم اغلاق السينما من اجل فيلم قصير مدته 20 دقيقة”.

وقررت قوات الامن الاسايش اغلاق سينما “سالم” بمحافظة السليمانية في اقليم كوردستان ومنع عرض فيلم “14 تموز” في تلك السينما.

وقال مدير عام السينما رؤوف حمه صالح في مؤتمر صحفي عقده يوم الثلاثاء، ان “قوات الامن الاسايش اصدرت قرارا يقضي بإغلاق السينما”.

واضاف انه “رغم تقديمي اجازة عمل رسمية للسينما من قبل وزارة الشباب والرياضة الى مديرية الاسايش يوم امس الا انها ابلغتنا رسميا اليوم بالاغلاق”.

وبشأن عرض “فيلم 14 تموز” قال حمه صالح ان “وزارة الثقافة والشباب في حكومة كوردستان كانت قد ابلغتنا مسبقا بأن الفيلم لا يوجد عليها اي حظر، ويمكن عرضه”، مردفا بالقول “لقد استحصنا اجازة رسمية من الوزارة لعرضه واطلاعنا الاسايش عليها ايضا”.

ووجه حمه صالح انتقادا شديدا الى السلطات الامنية بالمحافظة قائلا ان “مثل تلك الممارسات لن توقف عجلة الفن وعرض نتاجاته في اقليم كوردستان”.

وفيلم “14 تموز” يسرد المقاومة التي شهدها سجن آمد يوم 14 تموز، من قبل الكوادر الطليعية لحزب العمال الكوردستاني.

وبدأ الترويج لعرض الفيلم منذ 19 من شهر ايلول عام 2018 عبر لصق الإعلانات في شوارع وساحات مدينة السليمانية، وتعمل منظمة “نيوكر” على تنظيم حملة الدعاية للفلم.

وشارك فيلم “مقاومة 14 تموز” أو كما يطلق عليه بعض بـ “صيام الموت” والذي أخرجه هاشم آيدمير في عدة مهرجانات للأفلام الدولية والمحلية، في كل من الهند وألمانيا وبريطانيا والسليمانية ودهوك وحصلت على جوائز متعددة.

ومؤخراً حصل الفيلم على جائزة تقدير في مهرجان السليمانية الدولي للأفلام، وعرض لمرتين بناءً على طلب المشاركين في المهرجان. وبدأت تحضيرات فيلم “مقاومة 14 تموز خلال سنة 2014 وبدأ تصوير الفيلم سنة 2015.