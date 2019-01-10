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ذي قار تعلن خلوها من لفحة الطماطم

اعلنت رئيس اللجنة الزراعية العليا في محافظة ذي قار عادل الدخيلي عدم تسجيل اي حالة اصابة بوباء لفحة الطماطم في المحافظة.
وفتك “وباء مجهول” بـ4 آلاف مزرعة للطماطم في محافظة البصرة جنوبي العراق، وذلك بعد نفوق ملايين الأسماك نتيجة مادة سمية في البصرة ومحافظات عراقية عدة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وفقا لتقرير صدر عن منظمة الصحة العالمية.
وقال الدخيلي في بيان ان “مديرية الزراعة واتحاد الجمعيات الفلاحية لم تسجل حتى الآن اي حالة اصابة بوباء لفحة الطماطم، مؤكداً توجيه الدوائر المعنية بضرورة اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية اللازمة لمنع وصل المرض الى المحافظة”.
وأضاف ان “المحافظة وجهة مديرية زراعة ذي قار بتوزيع المبيدات على المزارعين والفلاحين وتقديم النصائح لهم لحماية محاصيلهم من الإصابة بهذا الوباء”.
وتزامن هذا الوباء مع تحذيرات أطلقتها وزارة الزراعة العراقية ومنع من استيرادها من إيران، لما عللته وقتها بأن هناك وفرة كبيرة في محصول الطماطم هذا العام، وليست هناك ضرورة لاستيراد الطماطم في ظل الاكتفاء الذاتي الذي تحقق.

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