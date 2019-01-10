شركات الصرافة المحلية تستعد لتظاهرة كبرى في 24 يناير الجاري

بغداد .خاص

يزمع مئات من أصحاب شركات الصرافة وعاملين فيها الخروج بتظاهرة كبرى في 24 يناير الجاري للمطالبة بتغيير في سياسات البنك المركزي المتبعة معهم والتي يرون فيها ظلمايطالهم ويضعف من دورهم واثرهم في الإقتصاد المحلي

وأجملوا اسباب خروجهم بتلك التظاهرة عند البوابة الرئيسية للبنك المركزي العراقي بنقاط عدة منها.

– إتباع سياسة عدائية ممنهجة ضد القطاع الخاص المتمثل بشركات الصرافة بدلا من رعايته ودعمه كما هو الحال فىدول العالم الأخرى

– التعامل بعدم إحترام ويأسلوب إنتقامي بدلا من ممارسه التقويم والإصلاح، وقد إنعكس هذا على سلوكيات موظفياللجان في تعاملهم مع أصحاب شركات الصرافة بطرق بوليسية وقيامهم بتفتيش الموبايلات والملابس الداخلية والحقائب النسائيه الخ.

– فرض أجور ورسوم غير قانونية على الشركات لم تكن موجودة في السابق تعاقب الشركة في حال عدم دفعها.

– إستبدال الكوادر ذات الخبرة والكفاءة والنزاهه السابقة بموظفين ليس لديهم الخبرة، ويجيدون فقط تنفيذ أوامرمن وضعهم في هذه المناصب.

– فرض عقوبات قاسية كإلغاء الشركات، وسحب الإجازات، أو الإيقاف لفترة طويلة، أو فرض غرامات بدون وجه حق، أواعطاء فرصة ضعيفة للدفاع بحيث يكون الخصم هو الحكم.- تقليل

– عدم تنفيذ الوعود والمماطلة في إصدار أي قرار يخص تحسين الأوضاع الصعبه، أو معالجتها