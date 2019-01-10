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عالية نصيف توجه أسئلة برلمانية الى وزير الخارجية

وجهت النائبة عن كتلة دولة القانون عالية نصيف أسئلة برلمانية الى السيد وزير الخارجية، داعية رئاسة مجلس النواب الى تحديد أقرب جلسة ليجيب الوزير عن الأسئلة داخل قبة البرلمان .

وذكر المكتب الإعلامي للنائبة عالية نصيف :” ان الأسئلة التي وجهتها النائبة استناداً للمادة (50/51) من النظام الداخلي لمجلس النواب الى السيد وزير الخارجية، تضمنت الاستفسارمن الوزير عن مبررات طلبه باستثناء عدد من الأشخاص العاملين في وزارته من إجراءات المساءلة والعدالة للعمل بالسلك الدبلوماسي بدرجات خاصة “.

وأضاف المكتب الإعلامي :” ان الأسئلة تضمنت أيضاً المطالبة بإيضاح موقف الوزير من التطبيع مع إسرائيل، وموقف وزارته من تصريحات الخارجية الإسرائيلية عن زيارة وفود عراقية الىإسرائيل “.

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