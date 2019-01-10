عمليات بغداد تطلق فريق تحقيق خاص بمقتل مصور لقناة امريكية

اعلنت قيادة عمليات بغداد، عن تشكيل فريق عمل لمحققين مختصين في حادث مقتل مصور قناة الحرة- عراق الامريكية في العاصمة بغداد.

وذكر بيان للمتحدث باسم القيادة، ان سامر علي محمد احد العاملين في قناة الحرة عراق، وعثر على جثته في وقت متأخر من مساء أمس في شارع القناة ببغداد، وتشير المعلومات الأولية إلى أن الحادث مقترن بالسرقة حيث فقدت العجلة التي يقودها المجنى عليه مع هاتفه النقال.

وكان المرصد العراقي للحريات الصحفية في نقابة الصحفيين العراقيين قال ان المصور سامر علي فقد الإتصال به ليل الأربعاء عند التاسعة مساء عندما كان على موعد مع أصدقاء له، ولكن تم العثور على جثته وعليها إثار ثلاث رصاصات إثنتان في الصدر وواحدة في الرأس على طريق القناة شرق العاصمة بغداد.

ويعد سامر أول ضحايا عام 2018 من الصحفيين.