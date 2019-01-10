فيديو.. العراق يستدعي سفيره في مشهد الايرانية على خلفية مشهد تصويري

استدعى العراق مساء اليوم الخميس، سفيره في مدينة مشهد بايران على خلفية ظهوره في مقطع فيديو للترويج لمركز طبي ايراني.
وذكر بيان للخارجية، ان الوزير محمد علي الحكيم يوجه بأستدعاء القنصل العام العراقي في مشهد الى مركز الوزارة على خلفية الفيديو المتداول.
استدعى العراق مساء اليوم الخميس، سفيره في مدينة مشهد بايران على خلفية ظهوره في مقطع فيديو للترويج لمركز طبي ايراني.
وذكر بيان للخارجية، ان الوزير محمد علي الحكيم يوجه بأستدعاء القنصل العام العراقي في مشهد الى مركز الوزارة على خلفية الفيديو المتداول.
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