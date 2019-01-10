كتلة برلمانية ترصد فوائد “فاحشة” في سلفة 10 ملايين و100 راتب

دعت كتلة النهج الوطني يوم الاربعاء الى مراجعة الفوائد التي تفرضها المصارف الحكومية على السلف الممنوحة للمواطنين، واصفة اياها بانها “فوائد فاحشة”.

وقال النائب عن الكتلة جمال المحمداوي في بيان اليوم “اكدنا اكثر من مرة ضرورة مراجعة الدولة للفوائد الفاحشة المفروضة على المواطنين من قبل المصارف”، مبينا ان “السلف التي تمنح للمواطن من اجل مساعدته تزيد كاهله”.

واشار الى ان “سلفة 10 ملايين الممنوحة الى المواطن تصل الفوائد المضافة اليه 45‎%‎ ‎”، لافتا الى ان “سلفة 100 راتب تسدد من قبل المواطن بنسبة 60 ‎%‎ فوق السلفة”.

وطالب المحمداوي “بإدراج فقرة في موازنة 2019 تتضمن تقليل الفوائد على السلف الممنوحة على المواطنين”، مؤكدا “باشرنا بجمع التواقيع لتقديمها على هيئة مجلس النواب لاضافته ضمن الموازنة “.