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كوردستان تكشف كمية الثلوج المتساقطة في مدنها خلال 24 ساعة

كشفت هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان، اليوم الخميس، عن كمية الثلوج المتساقطة على محافظات ومدن الاقليم خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وقال الهيئة في بيان لها، ان نسب وكمية الثلوج المتساقطة على محافظات ومدن الاقليم في الـ 24 ساعة الماضية كانت كالتالي:

حاجي عمران 30 سم

جومان 3 سم

سيدكان 3 سم

بيرمام 2 سم

هيران 1 سم

رواندوز 1 سم

برزيوة 1 سم

بيارة 6 سم

طويلة 5 سم

السليمانية 2 سم

كاني ماسي 46 سم

آميدي 32 سم

سرسنك 23 سم

بامرني 23 سم

جمانكي 9 سم

باتوفة 3 سم

مانكيش 1 سم

وكانت هيئة الانواء الجوية، قد اعلنت يوم الخميس، عن تأثر العراق بمرتفع جوي قادم من تركيا ترافقه كتلة هوائية باردة، لافتة الى ان درجات الحرارة ستنخفض في بعض المناطق دون الصفر.

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