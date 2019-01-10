لاعبو مانشستر يونايتد يدعمون المنتخبات المشاركة في بطولة كأس آسيا الإمارات 2019

تلقت المنتخبات الـ 24 دولة المشاركة في بطولة كأس آسيا الإمارات 2019، رسالة دعم من لاعبي نادي مانشستر يونايتد، والذين يتواجدون حالياً في دبي خلال معسكرهم التدريبي الشتوي.

وبينما يجري أحد أكبر أندية كرة القدم في العالم مانشستر يونايتد، معسكره التدريبي الخاص في دولة الإمارات، استحوذت أجواء كأس آسيا الإمارات 2019 على اهتمامهم ودعمهم.

وتحدث الدولي الإسباني خوان ماتا من معسكر تدريب فريق مانشستر يونايتد في دبي، متمنياً التوفيق لجميع المنتخبات المتنافسة في البطولة التي تستضيف مبارياتها ثمانية ملاعب مختلفة فيدولة الإمارات.

واستمتعت الجماهير بالوجبة الكروية الدسمة التي قدمتها البطولة حتى الآن والتي أسفرت عن تسجيل 26 هدفاً خلال المباريات التسع الأولى.

ويمكن للجمهور شراء تذاكر المباريات بسهولة عبرwww.asiancup2019.com أو في جميع متاجر فيرغن ميغا ستورز بأسعار تبدأ من 25 درهمًا فقط.