مرض نادر يفتك بالمواشي قرب السليمانية

في حدود قضاء رانية التابعة لمحافظة السليمانية باقليم كوردستان ينتشر مرض اليرقان الحيواني “ابو صفار” مما يتسبب بنفوق عشرات من رؤوس الماشية، فيما اعلن طبيب بيطري ان لحوم ومنتجات الماشية المصابة بالمرض غير صالحة للاستهلاك البشري.

وقال احد مربي الماشية من سكان حدود القضاء ويدعى هيمداد بابكر في تصريح صحفي ان المرض بدأ بالانتشار منذ ايام وسط اغنامه وماعزه وتسبب بنفوق اكثر من خمسين رأسا منها، فضلا عن اصابة عدد كبير اخر منها.

واضاف ان الطبيب البيطري الذي استدعوه لفحص الماشية اكد ان هذا المرض هو اليرقان “ابو صفار”، مستدركا ان هذه هي المرة الاولى التي تنتشر فيها مثل هذه الحالة في قريتهم ولم يسبق له ان سمع بهذا المرض.

ومن جهته اعلن مسؤول شعبة البيطرة في ناحية “حاجياوا” سعدي طيب انهم قاموا بزيارة القرى والمناطق التي تم اكتشاف المرض فيها بشكل ميداني، لافتا الى المرض تم تشخيصه على انه “يرقان الحيوانات” وهو ينتقل الى الحيوانات بواسطة طفيلي صغير جدا يدخل الى جسم الحيوان ويتسبب بنزف دموي مميت.

واستدرك بان من الممكن منع نفوق الحيوانات المصابة بواسطة اعطائها دواءا خاصا.

واضاف ان سبب نفوق الحيوانات المريضة يعود الى اهمال اصحابها لانهم لا يلقحونها ضد المرض بشكل مناسب.

وبحسب ما صرح به الطبيب البيطري فان الحيوانات المصابة بالمرض لايصلح لحومها ولا انتاجها من الالبان للاستهلاك البشري لحين شفائها التام من المرض.