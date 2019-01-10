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مساري

مساري

فضيلة مرتضى

أنا _

سأمضي على شواطئ الدنيا

أسلم للرياح أشرعتي

وأفسح المجال للغيوم الملبدة

في السماء

لتغطي مساحة كبيرة فوق

رأسي

وأفتح الطريق للدموع لتصل

الى عيوني

وأظل أحمل دفاتري

تحت طيات أذرعي

وأعطي الفرص لعمري

فوق منحدرات الحياة

وقارب حياتي فوق

الأمواج

وعيوني وقلمي وقصتي

وقطعات الغيوم

وبضع قطرات من ماء

العيون

فوق مدارج الأنكسارات

أعود بعدها

جسمآ وروحأ

متعطشآ للشعر والخيال

مشعلآ الحرارة بصوتي

والجدارة في خطوط قلمي

وحبر الكلام فوق أسطر

تمردي

تساعدني … تنقذني

من الأعصر البائدة

وتنقلني من غربة روحي

الى فضاء حريتي

هذا هو مساري

07/01/2019

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