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مطرب شعبي معروف يصيب شخصين بجروح بمشاجرة جنوب شرق اربيل

افاد مصدر في شرطة قضاء “كوية” يوم الخميس ان المطرب المعروف “آوات بوكاني” قد اصاب شخصين بجروح بمشاجرة حصلت بيه وبينهما قرب القضاء الذي يبعد (70 كم) جنوب شرق مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال المصدر اليوم، ان “بوكاني” اطلق النار في وقت متأخر من ليلة امس من مسدس كان بحوزته على شخصين قرب قضاء “كويه” بعد شجار دار بينهما مما ادى الى اصابتهما بجروح.

واضاف المصدر ان المصابين احدهما يدعى “ك، ع، ع”، والاخر يدعى “م، ع، م” من اهالي حي “روشنبيري” في مدينة اربيل، مشيرا الى ان “بوكاني” لاذ بالفرار الى جهة مجهولة ولا يزال البحث جار عنه.

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