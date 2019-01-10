مفوضية الانتخابات تحدد موعد صرف رواتب موظفيها

اعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، اليوم الخميس، عن بدء صرف اجور موظفي الانتخابات ابتداء من يوم الاحد المقبل.

وقال علي قادر مدير مفوضية الانتخابات في اربيل خلال مؤتمر صحفي ان اجور موظفي الانتخابات التي تمت في شهر آيار المنصرم، سيتم صرفها ابتداء من يوم الاحد 13 كانون الثاني الجاري ولغاية 1 من شباط المقبل.

واضاف ان المفوضية خصصت 250 الف دينار لمدراء المحطات و200 الف دينار لبقية الموظفين، لافتا الى تخصيص 23 مصرفا لصرف الاجور.

واكد ان بعض الموظفين لن يستلموا اي اجور، وذلك لالغاء بعض المحطات الانتخابية، مشيرا الى ان عدد موظفي الانتخابات باربيل يبلغ 14 الف و886 موظفا، يستلم منهم 14 الف و391 موظفاً أجورهم فقط.