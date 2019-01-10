Posted on by

مهندس الحشد الشعبي

مهندس الحشد الشعبي

بقلم / مجاهد منعثر منشد

أنشد لمهندس الحشد فمـــــا أجــــــــد مانعا ؟

حــــــز بنفسهِ ظُلْمُ أبناء البلاد وما كان واقعا

لم يخش العمــــلاء والأعـــداء فكـــان رادعا

بجهـــاد خــــــالص ظـــل عن العراق مدافعا

تــــوارى عن الأنظار مــرتين وقال: راجعا

ولــد وعــاش لتربة الـــرافدين ظــل راكعا

صولات مـع الطغاة ولداعش كـان صارعا

بطـلا بساح الوغى دام لحب الوطن جائِعا

في كـــل انتصار شكرا لله يسجد خاشعا

أبـــو مهدي دمــــت قائدا وطنيا رائعـــا

رغمــا عـــن اللئامِ فعلك سيبقى ناصِعا

من أئمة لك تستلهم الهمة والفكر مرتعا

سيغدو إخلاصك لله والوطن تاريخا يصْدعا

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close