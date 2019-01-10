مهندس الحشد الشعبي
بقلم / مجاهد منعثر منشد
أنشد لمهندس الحشد فمـــــا أجــــــــد مانعا ؟
حــــــز بنفسهِ ظُلْمُ أبناء البلاد وما كان واقعا
لم يخش العمــــلاء والأعـــداء فكـــان رادعا
بجهـــاد خــــــالص ظـــل عن العراق مدافعا
تــــوارى عن الأنظار مــرتين وقال: راجعا
ولــد وعــاش لتربة الـــرافدين ظــل راكعا
صولات مـع الطغاة ولداعش كـان صارعا
بطـلا بساح الوغى دام لحب الوطن جائِعا
في كـــل انتصار شكرا لله يسجد خاشعا
أبـــو مهدي دمــــت قائدا وطنيا رائعـــا
رغمــا عـــن اللئامِ فعلك سيبقى ناصِعا
من أئمة لك تستلهم الهمة والفكر مرتعا
سيغدو إخلاصك لله والوطن تاريخا يصْدعا