الخارجية العراقية توضح حقيقة سرقة هاتف نقال لوفد برهم صالح في قطر

اعلنت السفارة العراقية في الدوحة يوم الجمعة ان احد اعضاء الوفد المرافق لرئيس الجمهورية برهم صالح خلال زيارته الى قطر قد اضاع هاتفا نقالا وقد تم استرداده.

وكانت وسائل اعلام محلية قد تحدثت في خبر يفيد بوقوع “حالة سرقة لأحد هواتف أعضاء الوفد المرافق لرئيس الجمهورية عند زيارته الى العاصمة القطرية الدوحة”.

وقالت السفارة في بيان اليوم، “إننا ننفي نفياً قاطعاً كل ما مذكور في الخبر المنقول بصورة غير دقيقة”.

واوضح البيان ان “الالتباس الذي وقعت فيه تلك الوسائل وبعض متابعيها، فما حصل هو عثور سائق احد السيارات المرافقة للوفد على هاتف نقال في السيارة وسلمه لأعضاء السفارة العراقية”.

وتابع البيان انه “تبين بعد ذلك ان احد أعضاء الوفد قد نسي هاتفه في السيارة، والسفارة بصدد إرسال الهاتف الى بغداد في اسرع وقت ممكن”.