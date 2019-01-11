الزراعة تحدد مصير المحاصيل المستوردة ووضع الطماطم العراقية

اصدرت وزارة الزراعة العراقية، اليوم الخميس، توضيحاً بشأن وضع الطماطم العراقية.

وقالت الوزارة في بيان انه “في الوقت الذي تبذل الحكومة العراقية ومن خلال وزارة الزراعة الجهود لدعم المنتج المحلي ومنها محصول الطماطم، وبعد ان بلغت مستويات الانتاج مراحل الاكتفاء الذاتي قامت بعض الجهات المغرضة ببث الاشاعات للنيل من الانجازات المتحققة وترويج لخبر اصابة هذا المحصول بالأمراض في البصرة الفيحاء وبمساحات وكميات غير دقيقة”.

واضاف البيان ان “بعض الاصابات حدثت بشكل محدود بمرض اللفحة المتاخرة ولن تؤثر على الانتاج وعملية علاجها بسيطة جدا من خلال تهوية البيوت البلاستيكية وتقليل السقي”، مبينا ان “الوزارة ماضية بمنع الاستيراد دعما للفلاح ولن تنال هذه الجهات من عزم الوزارة برفع مستويات الانتاج وخدمة الاقتصاد الوطني”.

وتابعت الوزارة انها تود ان تبين للرأي العام التالي:

1- وجهنا وبشكل فوري تشكيل فريق فني مختص من كوادر الوزارة لاتخاذ الاجراءات لاحتواء المرض.

2- نطمئن الفلاحين والمزارعين بان كافة المحاصيل الزراعية ومنها الطماطم بخير ، وان الوزارة حاضرة ومرافقة لكل مراحل الزراعة والانتاج وبضمنها الاستمرار بمنع الاستيراد.

3- بلغت المساحات المصابة في محافظة البصرة 2600 وبنسب بسيطة ومتفاوتة في حين ذكرت الشائعات اصابة اكثر من 4000 حقل وبنسب كبيرة.

4- المساحات المزروعة في الزبير 16000 دونم وان الاصابة اقل من 25 % وان العمر الانتاجي في نهايته وهو العامل الرئيسي في زيادة حساسية الاصابة بالامراض.

5- اغلب البيوت المحمية والانفاق المخصصة للزراعة لم يتم تهويتها بشكل صحيح ويعد هذا الامر احد الاسباب الرئيسية للاصابة بالامراض في حين الحقول الاخرى ذات التهوية الجيدة كانت محدود الاصابة.

6- المساحات المزروعة في ناحية سفوان بالمحصول تقدر بحدود 12000دونم ونسب الاصابة متفاوتة وبسيطة

7- تم ارشاد الفلاحين الى ضرورة تقليل مياه السقي ويفضل عدم السقي لحين جفاف التربة.

8- حث الفلاحين على تهوية البيوت البلاستيكية بالتدريج لازالة الرطوبة منها وبالتالي ايقاف الاصابات.

9- تم ارشاد الفلاحين للعمل على تنشيط النباتات من خلال رش سماد ورقي متعادل لاعادة دفع النباتات للنمو من جديد.

10- الوزارة مستمرة بدعم الفلاحين والمزارعين بالمبيدات لمكافحة أي حالة مرضية ومنها اللفحة المتاخرة.

11- الموسم الحالي في بدايته وقد بلغت نسبة الانتاج في الزبير مراحل متقدمة وصلت الى اكثر من 47357 طن لغاية 10/1/ 2019 .

12- نهيب بوسائل الاعلام كافة اخذ الاخبار من مصادرها الحقيقية، وعدم الانجرار وراء الاشاعات المغرضة التي غايتها تخريب الانجازات وخلق الفتن والاشاعات.