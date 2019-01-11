السليمانية تعطل دوام مدارسها اسبوعا

اعلنت تربية السليمانية عن تعطيل دوام مدارسها مدة اسبوع لنهاية الفصل الدراسي الاول.
وبحسب تربية المحافظة فان العطلة تبدأ من يوم 17 من الشهر الجاري وتنتهي في ال23 من الشهر نفسه.
اعلنت تربية السليمانية عن تعطيل دوام مدارسها مدة اسبوع لنهاية الفصل الدراسي الاول.
وبحسب تربية المحافظة فان العطلة تبدأ من يوم 17 من الشهر الجاري وتنتهي في ال23 من الشهر نفسه.
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