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العراق يتخذ قراراً صارماً بشأن “النهوة” العشائرية

عقد مجلس القضاء الأعلى، يوم الخميس، جلسته الاولى للعام الحالي برئاسة رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان وبحضور جميع أعضائه لمناقشة عدد من القضايا المدرجة على جدول أعماله.

وناقش مجلس القضاء الأعلى جرائم التهديد على خلفية ما يعرف بـ(النهوة) التي تستخدم في منع الزواج ووجه بضرورة تطبيق اشد الإجراءات القانونية والعقوبات بحق مرتكبيها.

يذكر ان المتحدث باسم مجلس القضاء القاضي عبد الستار بيرقدار ذكر في بيان ان المجلس ناقش ايضا موضوع إطلاق العيارات النارية.

واضاف ان مجلس القضاء الاعلى “وجه المحاكم بضرورة تطبيق اشد الإجراءات القانونية والعقوبات بحق مرتكبيها”.

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