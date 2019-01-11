المحقق الأستاذ : شكر المنعم على نعمة العقل

بقلم: ضياء الراضي

إن تمييز الحق والباطل وما يمر بالمجتمعات من فتن تحتاج الى تأمل تحتاج الى ايضاح تحتاج الى بيان وهذا لا يتم لا بوجود الفكر النير والعقل السليم العقل هو النعمة التي يميز الله بها البشرعن مخلوقاته حيث بالعقل يثاب الانسان ويعاقب لانه يكون هاديا له وسائرا به نحو الخير والصلاح والارشاد والوعي نحو منهج الحق المبين منهج ال البيت وجدهم المحتار المصطفى _صلوات ربي عليهم اجمعين_ هو انه يكون السبب في اضلاله والسير به في متاهات الدروب والابتعاد عنطاعة الله وطاعة الهوى والنفس والسير على نهج الشيطان لا نهج الصالحين اتباع الباطل واهله الا ان الانسان السوي وبمعية العقل الذي قد اودعه ربه واكرمه به فانه سوف يميز ويدرك الخير عن الشر والحق عن الباطل وكما اشار المحقق الاستاذ في بحثه الموسوم (الاستعداد لنصرةالإمام المعصوم – عليه السلام -)ان لا يكتفي بالتميز الذهني الفارغ بل ال مد اوسع لغرض الحصول عل الاجر والثواب وهو التمييز الذي يدخل ال اعماق الانفس والذي يثير الجانب العاطفي والذي يدفع بالإنسان الى سلوك متناسبا مع مفهوم الحق الذي ميزه بالعقل فالعقل هو النعمةالتي تستحق الشكر للمنعم العلي الجبار وهنا كلام سماحة المرجع المحقق بهذا الخصوص :

)شكر المنعم على نعمة العقل

بعد أنْ عرفنا نِعم الله علينا وتفضّله لتشریفنا بالعقل ومیَّزنا به عن البهائم فالواجب أنْ نشكر نعم الله علينا وأنْ نستعمل العقل ونستغله فيما وُضع له من التمييز بين الحقّ والباطل، ومن الواضح أننالا نرید بالتمییز مجرد التمییز الذهني الفارغ من التأثير على النفس ومشاعرها؛ فإنّ مثل هذا التمییز لا نتصور فیه ترتیب الثواب أو حصول العقاب عليه أو على عدمه؛ بل المراد التمییز الذي یدخل إلی أعماق النفس والذي يحرّك فيها حرارة العاطفة والمشاعر تحريكًا يدفع إلىالسلوك المتناسب مع المفهوم الحقّ الذي أدركه العقل وذلك التمييز للعقل.)

مقتبس من بحث “الاستعداد لنصرة الإمام المعصوم – عليه السلام -” لسماحة السيد الأستاذ – دام ظله –

http://file4up.net/do.php?img=4490