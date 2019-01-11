اليمن تطالب الحكومة العراقية بتوضيح موقفها من فصيل شيعي موال لإيران

طالبت الحكومة اليمنية يوم الخميس نظيرتها العراقية ببيان موقفها من تصريحات اكرم الكعبي زعيم حركة “النجباء” المسلحة الموالية لإيران بشأن مساندته الحوثيين.

وقال وزير المياه والبيئة اليمني الدكتور عزي شريم في تصريح صحفي اليوم، انه “تربطنا بالشعب العراقي علاقة ود واحترام ممتدة لعقود من الزمن، لكن أن يأتي هذا (الكعبي) محاولا البحث عن شراكة للعراقيين في قتل الشعب اليمني فهذا أمر يحتاج من حكومة بغداد اتخاذ موقف حيال ذلك”.

وأضاف: “كان الأحرى بالكعبي أن يحرر بلده الذي يعيش تحت وصاية إيران التي حولتهم إلى مجموعة من المرتزقة بلا مقابل، ونشرت الفوضى والإرهاب، واستنزفت اقتصاده، قبل أن يعلن استعداده لإرسال إرهابيين إلى بلادنا”.

وكان الأمين العام لحركة “النجباء” العراقية أكرم الكعبي أعلن في تصريحات نقلتها صحيفة “اطلاعات” الإيرانية الأثنين الماضي استعداده لدعم الحوثيين بالمقاتلين والسلاح.