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بارزاني يبدي استعدادا لأي شكل من اشكال التعاون العسكري مع بغداد

ابدى رئيس حكومة اقليم كوردستان يوم الخميس الاستعداد لأي نوع من انواع التعاون العسكري مع بغداد للحيلولة دون عودة تنظيم داعش مرة اخرى

وذكر بيان صادر عن حكومة اقليم كوردستان ان رئيسها نيجيرفان بارزاني التقى اليوم الجنرال السير جونز لوريمر كبير المستشارين العسكريين البريطانيين في الشرق الاوسط ممثل تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية ، يرافقه السيدان جون ويلكس السفير البريطاني في العراق ومارتن وار القنصل العام البريطاني في اقليم كوردستان.

واضاف البيان انه جرى في اللقاء بحث التعاون الامني المشترك بين بغداد واربيل والتحالف الدولي وعملية اعادة تنظيم وزارة شؤون البيشمركة في اقليم كوردستان، وبهذا الخصوص اكد الوفد الضيف بانهم مع الحلفاء سيستمرون في اعادة تنظيم وعصرنة وزارة شؤون البيشمركة.

ونوه البيان الى ان الجانبين اكد على التنسيق والتعاون بين اربيل وبغداد والتحالف الدولي بهدف ترسيخ الامن والاستقرار في المناطق التي تحررت من الارهاب، وتم التأكيد على التنسيق والتعاون بين قوات البيشمركة والجيش العراقي الذي تمخض عن نتائج ايجابية في الماضي وعبر الوفد الضيف عن دعمهم لمثل هذا التعاون.

ومن جانبه عبر بارزاني عن استعداد اقليم كوردستان لاي شكل من اشكال التعاون والتنسيق العسكري مع بغداد والتحالف الدولي للحيلولة دون عودة داعش.

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