برلماني يتهم وزيرا عراقيا بمنع التحقيق في ملف فساد بملايين الدولارات

اتهم النائب عن كتلة “صادقون” عدي عواد يوم الخميس وزير النفط ثامر الغضبان بمنع التحقيق في ملف فساد الحق ضرارا بالمال العام بما يقدر بـ8 ملايين دولار امريكي

وقال عواد في مؤتمر صحفي عقده اليوم في مجلس النواب ان “محاولة وزير النفط بالضغط على مفتش عام الوزارة لغرض منع التحقيق بملف فساد الذي تم الاعلان عنه في وسائل الإعلام هي محاولة لإخفاء الكثير من الملفات التي تهم الشعب العراقي”.

واضاف ان “المطلوب من الوزير تشكيل لجان تحقيقية للتحقيق بهذه الملفات الكبيرة، التي كشفنا عنها في الإعلام والتي يخسر الشعب العراقي بسببها ٨مليون دولار شهريا، بسبب خلط النفط الأسود مع الأبيض”.

ونوه عواد الى انه “عندما يخرج مدير شركة سومو علاء الياسري ومدير التسويق علي نزار في الإعلام ويحاولون تحسين صورتهم الفاسدة بأن عملية الخلط ليس من مسؤوليتهم، فهل من عاقل يقنع بهذه الإجابات”.

وتابع بالقول “اليوم توجهنا بجمع تواقيع لغرض استجواب وزير النفط الحالي على خلفية اخفاءه ومحاولة تضليل الرأي العام عن طريق إخفاء ملفات فساد سومو والدفاع عن الفاسدين بهذه الشركة”.