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تجمع تضامني مع الشعب السوداني

دعوة لتجمع تضامني

مع الشعب السوداني

من أجل مساندة الشعب السوداني في انتفاضته الشعبية ضد الدكتاتورية ومن أجل الخبز والحرية ندعوكم للمشاركة في التجمع التضامني الذي ينظمه الرفاق في الحزب الشيوعي السوداني في ستوكهولم…

السبت 12/1/2019 من الساعة الواحدة وحتى الثالثة عصراً

العنوان:

ساحة راؤول فالين بيرغ Raoul Wallenbergs Torg

المقابلة لمسرح الدراما الملكي Kungliga Dramatiska Teatern

والقريبة من محطة قطار kungsträdgårdenنهاية الخط الأزرق

حضوركم دليل لمساندتكم وتضامنكم مع قضية الشعب السوداني العادلة

منظمة الحزب الشيوعي العراقي في السويد- ستوكهولم

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