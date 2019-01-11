تجمع تضامني مع الشعب السوداني

دعوة لتجمع تضامني
مع الشعب السوداني
من أجل مساندة الشعب السوداني في انتفاضته الشعبية ضد الدكتاتورية ومن أجل الخبز والحرية ندعوكم للمشاركة في التجمع التضامني الذي ينظمه الرفاق في الحزب الشيوعي السوداني في ستوكهولم…
السبت 12/1/2019 من الساعة الواحدة وحتى الثالثة عصراً
العنوان:
ساحة راؤول فالين بيرغ Raoul Wallenbergs Torg
المقابلة لمسرح الدراما الملكي Kungliga Dramatiska Teatern
والقريبة من محطة قطار kungsträdgårdenنهاية الخط الأزرق
حضوركم دليل لمساندتكم وتضامنكم مع قضية الشعب السوداني العادلة
منظمة الحزب الشيوعي العراقي في السويد- ستوكهولم