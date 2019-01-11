الى القائد العام للقوات المسلحة مع التحيات… تسجيل صوتي.. عنصر في عصائب أهل الحق يهدد أستاذاً جامعياً في البصرة

كشف تسريب لمكالمة هاتفية، عن مطالبة عصائب أهل الحق لدكتور جامعي في محافظة البصرة مرتبط بالحشد الشعبي، بزيارة ما تسمى بـ “أمنية العصائب”.

وكشف التسجيل الصوتي دعوة الدكتور الجامعي الى زيارة “أمنية العصائب” ليقدم توضيحاً في صحة انتقاده للنائب عن العصائب عدي العوادي.

ونفى الدكتور الجامعي للمتصل – من طرف العصائب- انتقاده للنائب ورفضه زيارة {أمنية العصائب} واعتبر كلام المتصل تهديداً بالاغتيال وانه سيرفع شكوى ضده عند الشرطة.انتهى