تقرير أميركي: البنتاغون يخفي قواعـــده العسكريـــة في العراق

أفاد تقرير لموقع “ليوروك ويل” الامريكي، الاربعاء، بأن وزارة الدفاع الامريكية ( البنتاغون) تحتفظ بـ 4475 قاعدة عسكرية تنتشر في خمسين ولاية وثمانية اقاليم بالاضافة الى 45 دولة اجنبية في الخارج، مشيرا إلى أن البنتاغون يخفي عدد قواعده العسكرية في العراق.وذكر التقرير الذي ترجمته /المعلومة/، أن “ما مجموعة 514 قاعدة عسكرية امريكية تقع في خارج البلاد طبقا لملف الملكيات التابعة للبنتاغون في جميع انحاء العالم وتشمل هذه القواعد من جزيرة في المحيط الهندي تدعى دييغو غارسيا الى جيبوتي في القرن الأفريقي ، وكذلك في بيرو والبرتغال ، والإمارات وقطر والسعودية والكويت ، وبريطانيا والمانيا وتركيا وغيرها من دول العالم”.واضاف أن “احدث نسخة من هذا الملف والصادرة عام 2018 والمعروف باسم تقرير هيكل القواعد لايتضمن اي اشارة الى قاعدة التنف او ايا من القواعد الامريكية الموجودة في العراق وسوريا وافغانستان والنيجر وتونس والكاميرون والصومال او ايا من المواقع التي من المعروف أن تتواجد فيها مثل هذه القواعد العسكرية”.وتابع أنه “من الغريب أن موقع قاعدة التنف على الحدود العراقية السورية الاردنية لاجود له رسميا في اوراق البنتاغون ولم يثبت ضمن قواعد البيانات الرسمية لوزارة الدفاع على الرغم من وجوده منذ عام 2015″، مبينا أن “هذا الموقع هو واحد من مئات المواقع العسكرية الامريكية الموجودة بين الضوء والظل وهو موقع اجنبي معترف به لم يثبت في الواقع على قاعدة البنتاغون الرسمية للبيانات”.وطبقا لديفيد فاين مؤلف كتاب ( قاعدة الامة ) فانه “يمكن ان تتواجد المئات من القواعد العسكرية الامريكية في جميع انحاء العالم وهي انعكاس لنقص الشفافية حيث يقدر ان هناك حوالي 800 قاعدة عسكرية امريكية خارج البلاد و تطوق العالم منذ الحرب العالمية الثانية”.واشار التقرير الى أن “عدم ادارج هذه القواعد ضمن البيانات والاوراق الرسمية للبنتاغون مقصود لسبب ما هو ان البنتاغون لايريد التحدث عنها ، فيما اكدت المتحدثة باسم البنتاغون ميشيل بالدانزا بأنه من غير المسموح التحدث عن هذه القواعد السرية وليس لديها ما تضيفه بشأنها”.