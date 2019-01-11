د.اياد علاوي يدعو الى التكاتف وضبط النفس وعدم الانجرار وراء مخططات اثارة النعرات الجهوية

عمدت بعض الاطراف السياسية الى رفع علم كردستان على مقرات فروعها في مدينة كركوك مما ادى الى حصول توترات لا تصب في مصلحة العراق او الحكومة التي لم تستكمل تشكيلتها الان، وفي مرحلة صعبة ومهمة تمر بها بلادنا ومنطقتنا ولا تتسع الظروف لتصعيدالازمات والاختلافات.

ومن منطلق الحفاظ على سلامة البلاد وامنه وخوفاً من اثارة النعرات الجهوية التي ستربك العمل الحكومي وتضيف اعباءً جديدة وخطيرة على العملية السياسية التي تعاني اصلاً من مشاكل كثيرة، فان الدكتور اياد علاوي يدعو الاطراف السياسية الى التكاتفوضبط النفس والاحتكام الى لغة العقل والتحلي بروح المسؤولية والعمل بموجب الدستور والايمان بوحدة الشعب العراقي الكريم .

المكتب الاعلامي للدكتور اياد علاوي

زعيم ائتلاف الوطنية

11 كانون الثاني 2019