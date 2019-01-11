رئاسة البرلمان العراقي : لم نستلم أسماء مرشحي الوزارات الشاغرة من عبدالمهدي

أكد محمد سلمان، المتحدث باسم رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، أن هيئة رئاسة البرلمان لم تستلم أي كتاب من رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي فيه أسماء مرشحي الوزارات الشاغرة.

وقال سلمان، إن «مجلس النواب إلى هذه اللحظة لم يستلم أي كتاب من عبد المهدي بخصوص تكملة الكابينة الوزارية لحكومته»، مشيراً إلى أن «البرلمان جاهز لعقد جلسة استكمال تشكيل الحكومة في حال وصول رئيس الوزراء إلى البرلمان».

وأعلن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الثلاثاء الماضي، إرسال قائمة بأسماء المرشحين للوزارات الشاغرة.

وكان المتحدث باسم ائتلاف ‹دولة القانون› النائب بهاء الدين النوري قد أفاد في تصريح سابق لـ (باسنيوز)، أنه «إلى هذه اللحظة لم يصل لمجلس النواب كتاب من عبدالمهدي بشأن أسماء المرشحين للوزارات الشاغرة».

وبين النوري، أن «الكتاب سوف يتضمن فالح الفياض للداخلية، وسليم الجبوري للدفاع (مرشح عن تحالف الإصلاح) والقاضي رزكار محمد أمين لوزارة العدل، مرشحاً بتوافق كوردي»، مضيفاً «هذه هي المعلومات التي وصلت إلينا، وننتظر وصول الكتاب الرسمي إلى البرلمان».

وما زالت الأزمة السياسية حول وزارتي الداخلية والدفاع تعصف بالعراق، حيث لم تتوصل الأطراف والأحزاب إلى صيغة توافقية حولهما، بسبب تمسك كل طرف بمرشحه إلى إحدى الوزارات.

ويثير ترشح فالح الفياض لوزارة الداخلية، جدلًا واسعًا منذ أشهر، بسبب رفضه من قبل تحالف ‹الإصلاح والإعمار›، وزعيم تحالف ‹النصر› حيدر العبادي، فيما يدعم تحالف المالكي ‹البناء› ترشح الفياض إلى الداخلية، لكنه لم يشدد على هذا الترشيح.