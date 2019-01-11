رواية ” حب في أتون العاصفة ” جديد الكاتبة حوّا بطواش

كتب: شاكر فريد حسن

صدر للكاتبة الشركسية حوّا بطواش رواية بعنوان ” حب في أتون العاصفة “، وهي العمل الثاني لها بعد مجموعتها القصصية ” الرجل الخطأ ” التي صدرت في العام ٢٠١٢ عن دار الغاوون في بيروت.

حوّا بطواش كاتبة قصصية وروائية من بلدة كفر كنا الشركسية في الجليل الأسفل، أنهت دراستها الابتدائية في قريتها، والثانوية بالمدرسة الاكليركية ” المطران ” في الناصرة.

بدأت الكتابة في جيل مبكر، ونشرت كتاباتها القصصية في صحيفة ” كل العرب ” وفي عدد من المواقع الالكترونية، وفي صفحتها الفيسبوكية، وحظيت كتاباتها بالاعجاب والاستحسان، وشدت المهتمين والقراء باسلوبها السردي وحوارها المشوق الماتع ومضامينهاالواقعية.

تتناول حوّا بطواش في كتاباتها القصصية مواضيع اجتماعية وإنسانية مستمدة من الواقع المعيش والبيئة المحيطة بها، فتطرح تناقضات المجتمع الرهيبة وهموم المرأة ومعاناتها من القهر والظلم الاجتماعي، وتعالج مشاكل المجتمع المختلفة.

وتستخدم في الكتابة لغة بسيطة واضحة سلسة قريبة من اللغة الدارجة، فضلًا عن توظيفها المونولوج- الحوار الداخلي في سردها.

نهنىء ونبارك للصديقة الكاتبة الرائعة حوّا بطواش، صدور عملها الروائي ” حب في آتون العاصفة “، مع التمنيات لها بالمزيد من الأعمال القصصية والروائية، والمزيد من التألق والنجاح في مسيرتها الابداعية.