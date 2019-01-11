شركة تسويق النفط سومو في سطور

بقلم علي نزار فائق الشطري

شركة تسويق النفط (سومو) احدى شركات القطاع النفطي والتي تمارس نشاطها التجاري بتسويق النفط الخام والغاز والمنتجات النفطية وفق احكام القانون ١٠١

لسنة ١٩٧٦ المعدل والقانون رقم١٥٦ لسنة ١٩٧٩ المعدل وقرار مجلس قيادة الثورة المنحل ذي الرقم ٢٧٢ في ٢٦ نيسان ١٩٨٧

وتراعي الشركة احكام قانون الشركات العامة رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتخضع للنصوص القانونية والاحكام المبينة فيه لتحقيق اغراضها

يخضع عمل شركة التسويق لرقابة واشراف جهات رقابية وتدقيقية داخليةوخارجية وحسب ما شرع القانون وكما يلي:-

١- ديوان الرقابة المالية الاتحادي حيث يوجد مكتب خاص للديوان داخل الشركة

٢- كما يخضع عمل الشركة الى رقابة واشراف مكتب المفتش العام في وزارة النفط

٣- شركة التدقيق الخارجي والتي تكلف من قبل امانة مجلس الوزراء بتدقيق الحسابات المالية لمؤسسات الدولة العراقية ويصدر تقرير سنوي بذلك

٤- تدقيق حسابات ونشاط الشركة من قبل المدقق الخارجي المكلف بتدقيق حسابات العراق ضمن التزام العراق بشروط ومتطلبات منظمة الشفافية العالمية

٥- هيئة النزاهة الوطنية حيث سبق لهذه الهيئة وبتكليف من قبل السيد رئيس الوزراء المحترم السابق باعداد تقرير شامل عن شركة تسويق النفط والية عملها

٦- يخضع عمل شركة التسويق الى مراقبة واشراف جميع الجهات المتخصصة في الحكومة العراقية منها لجنة النفط والطاقة في مجلس الوزراء ولجنة النفط والطاقة البرلمانية

٧- كما تقوم شركة تسويق النفط بين الحين والاخر باعداد الندوات والمؤتمرات التي تشرح فيها لمنظمات المجتمع المدني والمختصين اساليب واليات عمل الشركة.