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صرف تعويضات ضحايا وزارة الدفاع بشكل فوري

اعلن حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب عن تبنيه مساعي استحصال موافقة ديوان الرقابة المالية للبدء بصرف تعويضات شهداء وزارة الدفاع وبشكل فوري الى ذويهم وبدون اي استقطاعات خاصة بضريبة الدخل او التوقيفات التقاعدية.
وقال الكعبي وعلى هامش الاجتماع الموسع الذي عقد بحضور رئيس ديوان الرقابة المالية صلاح نوري خلف ومدير هيئة التقاعد العامة احمد عبد الجليل، انه جرى التداول في قضية تأخير تسليم تعويضات شهداء وزارة الدفاع والبالغة 40 مليار دينار عراقي المصروفة اصلا الى وزارة الدفاع وبانتظار ايعاز الرقابة المالية التي وافقت وبشكل فوري على البدء بصرفها دون تأخير عبر دوائر هيئة التقاعد العامة”.
واكد ان صرف هذه التعويضات ستتم دون ان تشمل بالتعليمات المتعلقة بالتوقيفات التقاعدية وايضا ضريبة الدخل، وستصرف بشكل تام الى ذوي الشهداء”.

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