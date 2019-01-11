مسعود بارزاني يطرح مقترحات وتوصيات لحماية الشعب الكوردي في سوريا

قدم زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، الخميس، توصياته لوفد كوردي سوري لضمان حماية الشعب الكوردي في هذا البلد عقب التطورات الاخيرة في سوريا.

وجاء في بيان نشر على موقع مسعود بارزاني، ان بارزاني استقبل اليوم الخميس، وفد قيادة المجلس الوطني الكور دي في سوريا وبحث معه اوضاع الشعب الكوردي في سوريا، مبينا ان بارزاني قدم توصيات تضمن حماية الشعب الكوردي في سوريا.

وبحسب البيان فان اللقاء شهد مناقشة الاوضاع السياسية واخر التطورات على الساحة السورية وتغير المعادلات الميدانية السورية، لافتا الى ان الوفد الضيف قدم لبارزاني نبذة عن اوضاع الكورد في سوريا والقلق تجاه مستقبل الكورد في هذا البلد.

واشار الى انه في قسم اخر من الاجتماع عبر الوفد الضيف عن شكره لبارزاني لمساندته واهتمامه بالشعب الكوردي في سوريا وتقديره لمواقفه الاخيرة بشأن مستقبل الشعب الكوردي في سوريا، مطالبا اياه ان يوصل صوت ومظلومية الشعب الكوردي الى الاوساط الدبلوماسية والدولية.

كما جاء في البيان ان بارزاني قدم توصياته ومقترحاته بشأن كيفية التعامل مع التطورات الجديدة وحماية الشعب الكوردي في سوريا للوفد الضيف.