مشروع للمساعدات الإنسانية يقوده الأستاذ غالب الشاهبندر

خضير طاهر

بمبادرة فردية يقود الأستاذ الكاتب غالب الشاهبندر مشروعا إنسانيا نبيلا بجمع التبرعات المالية ويوزعها على الفقراء سواء على شكل مساعدات عينية أو مالية .

الأستاذ الشاهبندر يتلقى طلبات المحتاجين وكذلك التبرعات من خلال صفحته الشخصية على الفيس بوك .. وطبعا شخصية الشاهبندر موضع ثقة مطلقة ومؤكد انه يوزع المساعدات في محلها على المستحقين ، بل ويصرف من جيبه أحيانا .

أدعو الشرفاء أصحاب الغيرة والكرم والقيم الإنسانية متابعة صفحة الشاهبندر والتواصل معه والتبرع بحسب القدرة والإستطاعة لمساعدة أخوة لنا من العراقيين المحتاجين الذين تنتظر أعينهم مبادرات أصحاب الخير .