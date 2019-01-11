Posted on by

من جرائم اعراب الصحراء البعث الصدامي

من الحكايات التي كان يرويها الطاغية المقبور صدام الى حراسه وهو في سجنه لدى القوات الامريكية محاولا نيل استعطافهم ويحاول ان يبيض وجه الاسود ويظهر بمظهر المحب لشعب العراق لا يدري انه يزيد في سواد وجهه ويثبت ظلمه ووحشيته وجهله من هذه الحكايات التي كان يرددها
انه أمر بحرق سيارات ابنه الاحمق عدي الفارهة والتي كان عددها اكثر من مائة سيارة صنعت خصيصا لعدي وبأثمان باهظة جدا ولم يبق سيارة واحدة
لان عدي قاد مجموعة من المرتزقة اللصوص واهل الدعارة الذين حوله وهم في حالة سكر وقاموا باطلاق النار على رواد مجموعة من النوادي الليلية في بغداد ومن الطبيعي ان هذه النوادي يملكها ويشرف عليها عناصر من عائلة صدام وابناء العوجة وبدأت معركة دموية على مجموعة من الفتيات في هذه النوادي حيث تمكن عدي من اقتيادهن بالقوة وممارسة الجنس معهن وكان ضحية هذه المعركة العشرات من رواد هذه النوادي بين قتيل وجريح
هذا التصرف اثار غضب صدام وأمر بحرق سيارات عدي الفارهة اعتقد ان الطاغية يعلم علم اليقين ان هذه السيارات هي ملك الشعب لان اموال هذه السيارات سرقها هذا الاحمق من عرق ودم الشعب غير مبالي بجريمة عدي المشينة انها مجرد خطأ بسيط لا يحتاج حتى الى مجرد سؤال لماذا قتلت الناس لماذا هجمت على النوادي ما ذنب الناس الذين قتلوا وجرحوا وما مصير الفتيات التي اقتادهن عدي للمارسة الجنس معهن وكم عددهن اين كلامك عن المجاهدة الماجدة العراقية هذه هي الماجدة العراقية في نظر عدي ووالده صدام
فهذا اللعبة التي لعبها صدام مع ابنه لا يعني منعت عدي من سرقة اموال العراقيين وعدم نشر الفساد والرذيلة بل دفعته الى الانحراف اكثر ونشر الفساد اكثر المعروف ان لعدي شبكات مسلحة لصيد الفتيات الجميلات ليس في بغداد وحدها في كل المحافظات
قيل ان احد الجنود الذين كانوا يستمعون الى حكايات صدام ضحك وقال له هل تدري ان تصرفك هذا دليل عن رضاك عن جرائم ابنك عدي ودليل على انك تطلب منه ان يفعل اكثر من ذلك
فسكت الطاغية وقال كنت في حالة غضب
ومن الجرائم البشعة المنكرة لحكم صدام وزمرته المجرمة يرويها ويعترف بها المجرم برزان ابراهيم التكريتي هذا المجرم بعد خلافه وصراعه مع عدي على الغجريات على نهب اموال العراق المعروف كل واحد من هذه الزمر يقود شبكة للسرقة للدعارة للاحتيال ويتضارب بعضهم مع بعض لكنهم لا يتقربوا من صدام ولا من رغباته بل الجميع خاضعة متوحدة لتحقيق رغباته مهما كانت فالجميع مشغولة في الاستحواذ على المال والنساء والخلافات والصراعات بينهم لا تتجاوز هذه الحالة وهذه معروفة ومفهومة لدى صدام لهذا لا يعبأ بمثل هذه الخلافات بل انه يشجعها لانها في صالحه لهذا نرى صدام تفاجأ مفاجئة كبيرة عندما علم بهروب زوجي ابنتيه حسين كامل وصدام كامل وفقد توازنه واصبح في حالة ذهول لم ولن يتوقع ان مثل هؤلاء الجهلاء البدو ان ينافسوه وينازعوه على الحكم فهم زبالة مهما علت تبقى زبالة هكذا يرى في كل الذين حوله لهذا حمل عليهم بقوة وقرر سحقهم جميعا سحقة لا مثيل لها رغم انهم اعترفوا بخطئهم و اعتذروا لانه هو الذي خلقهم وهو الذي منحهم هذا المال وهذا النفوذ وهذه القوة وهذه المناصب
نعود الى حكاية المقبور برزان ابراهيم الاخ الغير شقيق للمقبور صدام كان يعيش في اوربا وكان يري حكم القانون والنظام وكل شي يسير وفق القانون والنظام والطبقة الحاكمة مهمتها خدمة الشعب لا الشعب يخدمها فتسأله ابنته لماذا لا يكون العراق هكذا
فيرد عليها معترفا بان العراق كان هكذا ولولا تدخل الطبقة الحاكمة بكل شي وفرضت نفسها على كل شي ويقصد بها صدام وعائلته ومنهم برزان ابراهيم حيث تحول المجتمع الى مجتمع عائلي ذكوري ذات عقلية بدوية اعرابية مما ادى الى أختفاء حالة جيدة كانت الطبقة السياسية تظهر مع عوائلهم في المحلات العامة وتوقفت هذه الحالة وبدأ المسئولون في الحكومة والحزب لا يظهرون الا بمفردهم لاسباب غير نزيهة وغير شريفة وانتقلوا الى المزارع والبيوت السرية في الوقت فظهرت حاشية حقيرة لهذه القيادة البدوية حاشية لا تحترم نفسها فأربكت المجتمع وهكذا عاش العراق تحت ظل عائلة بدوية متخلفة تتصارع مع بعضها البعض على الغجريات والمال والتبذير وحاشية فاسدة واسعة لا تحترم نفسها وهكذا تحول العراق الى بؤرة للفساد والعنف واحتقار الانسان
كنا نأمل ونحلم التخلص من طبقة سياسية عشائرية بدوية وحاشية فاسدة لا تحترم نفسها كنا نحلم بطبقة سياسية تؤمن بالقانون وملتزمة بتنفيذه ليس لديها اي حاشية بعد تحرير العراق
نعم تحررنا من الطبقة السياسية البدوية الا اننا لم نتمكن من التحرير من الحاشية الفاسدة التي لا تحترم نفسها مما زاد في معانات العراقيين
مهدي المولى

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close