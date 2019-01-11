وزيرا خارجية العراق وقطر يبحثان أبرز ثلاثة ملفات

التقى وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الخميس، على هامش الزيارة الرسمية لرئيس الجمهورية برهم صالح الى دولة قطر، لمناقشة عدد من الملفات التي تهم البلدين الشقيقين.

حيث اكد الوزير الحكيم على عمق العلاقات العراقية – القطرية واهمية تطويرها بما يخدم مصالح الشعبين، وكان موضوع سمات الدخول والتجارة والاستثمار في مختلف القطاعات من اهم المواضيع التي ناقشها الوزيرين.

من جانبه اعرب آل ثاني عن الرغبة بفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين وفق الآليات التي سيتم الاتفاق عليها ضمن اللجان المشتركة المشكلة.

ختاماً اتفق الطرفان على التواصل المستمر بين البلدين وبما يعزيز العلاقات ويلبي الطموحات في ظل علاقة اخوية واحترام متبادل.