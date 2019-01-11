Posted on by

وزيرا خارجية العراق وقطر يبحثان أبرز ثلاثة ملفات

التقى وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الخميس، على هامش الزيارة الرسمية لرئيس الجمهورية برهم صالح الى دولة قطر، لمناقشة عدد من الملفات التي تهم البلدين الشقيقين.

حيث اكد الوزير الحكيم على عمق العلاقات العراقية – القطرية واهمية تطويرها بما يخدم مصالح الشعبين، وكان موضوع سمات الدخول والتجارة والاستثمار في مختلف القطاعات من اهم المواضيع التي ناقشها الوزيرين.

من جانبه اعرب آل ثاني عن الرغبة بفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين وفق الآليات التي سيتم الاتفاق عليها ضمن اللجان المشتركة المشكلة.

ختاماً اتفق الطرفان على التواصل المستمر بين البلدين وبما يعزيز العلاقات ويلبي الطموحات في ظل علاقة اخوية واحترام متبادل.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close