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أمريكية شاركت في حرب العراق تعلن ترشيح نفسها للرئاسة

أعلنت النائبة الديمقراطية الأمريكية تولسي جابارد في تصريحات بثتها محطة سي.إن.إن الأمريكية إنها سترشح نفسها للرئاسة في 2020.

وقالت جابارد التي شاركت في حرب العراق في مقابلة مع (سي.إن.إن) سيتم بثها اليوم السبت “قررت الترشح وسأصدر بيانا رسميا خلال الأسبوع المقبل”.

وكانت السناتور الديمقراطية الأمريكية إليزابيث وارن قد أعلنت في 31 ديسمبر/ كانون الأول تشكيل لجنة لبحث فرص ترشحها في انتخابات الرئاسة التي تجري في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.

وقالت جابارد (37 عاما) إن التركيز الرئيسي لحملتها الانتخابية سيكون على “قضية الحرب والسلام”.

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