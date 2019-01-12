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الاتحاد الوطني يحدد مكانين لعلم كوردستان في كركوك ويعلن تقديمه تفسيرا للمحكمة الاتحادية

اعلن القيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني محمد عثمان يوم الجمعة عن رفع حزبه دعوى الى اعلى سلطة قضائية في العراق لإصدار حكم بشأن رفع علم كوردستان في محافظة كركوك من عدمه.

وقال عثمان في مؤتمر صحفي عقده اليوم في كركوك ان حزبه رفع دعوى الى المحكمة الاتحادية لتفسير قضية رفع علم كوردستان في كركوك.

واضاف انه “سنعمل ضمن اطار المحكمة الاتحادية ونلتزم بما يصدر عنها من قرار”.

الى ذلك اعلن مركز تنظيمات كركوك للاتحاد الوطني الكوردستاني ان علم كوردستان سيبقى مرفوعا فوق مبنى المكتب السياسي ومركز تنظيمات المحافظة.

وذكر المركز في بيان اليوم، ان “اننا في الاتحاد الوطني الكوردستاني ومن اجل حماية السلام الاجتماعي والتوازن بين مكونات كركوك واستقرار الوضع، ضمن واجبات اساسية تقع على عاتقنا، ولذلك قرار رفع علم كوردستان سيشمل رفع العلم فوق مبنى المكتب السياسي ومركز تنظيمات كركوك.

واوضح البيان ان “رفع علم كوردستان من قبل اي طرف او شخص في اي مكان اخر سيكون مخالفا لقرار مركز تنظيمات كركوك للاتحاد الوطني الكوردستاني”.

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