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الاتحاد الوطني يوضح حقيقة انزال علم كوردستان من على مقاره في كركوك

نفى القيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني محمد عثمان يوم الجمعة انزال اعلام كوردستان التي رفعها حزبه على مقاره في محافظة كركوك المتنازع عليها بين اربيل وبغداد.

وقال عثمان في مؤتمر صحفي عقده اليوم امام مقر المكتب السياسي لحزب في كركوك، انه لم ننزل علم كوردستان من على المقار المحلية للاتحاد الوطني في كركوك، ولن يتم انزاله من على المقر الرئيس والمكتب السياسي في المحافظة”.

واضاف انه “لدينا من 50 – 60 مقر ضمن الحدود الادارية في كركوك، ونحن في اي مكان رفعنا به علم كوردستان بالمحافظة مسؤولون عنه وسنبقي عليه”.

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