الجبوري يطالب بمبالغ سحبت من بنك كوردستان .. الساعدي: الاوضاع مستقرة بكركوك

طالب محافظ كركوك بالوكالة راكان سعيد الجبوري يوم الجمعة بإعادة مبالغ تعود للمحافظة سحبت من بنك كوردستان.

جاء ذلك خلال قيامه مع قائد جهاز مكافحة الارهاب في العراق الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي , وقائد العمليات الخاصة الثالثة اللواء الركن معن السعدي , وقائد العمليات الخاصة الثانية العميد الركن حيدر العبيدي بجولة شملت عددا من اسواق وطرق مدينة كركوك .

وذكر بيان صادر عن المكتب الاعلامي للمحافظ ان المتجولين “تحدثوا خلال الزيارة مع عدد من العوائل الكركوكية بجميع مكوناتهم بما يعزز العلاقة بين المواطن والادارة والقوات الأمنية ويسهم بالارتقاء بخدمتهم ورعايتهم وحفظ اجواء الأمن والسلام التي تسود كركوك” .

وقال المحافظ خلال الجولة “نحن نطمأن مواطني كركوك باستقرار اوضاعها وممارستهم لحياتهم الطبيعية، داعيا “لمن يسعى لافتعال ازمات واثارة مشاكل الى لعمل من اجل ضمان مستحقات مواطني كركوك بالتخصيصات المالية وتجهيز الكهرباء والمبالغ التي سحبت من بنك كوردستان وتامين صرف مستحقات كركوك من الجمارك لتعود بالنفع عليهم عبر خدمات وتحسين واقع التنظيف وايجاد فرص عمل جديده لا عبر اثارة ازمات مفتعله يقوم بعض السياسيون لعرقلة جهود تامين الخدمات وايجاد توترات لا تخدم اهالي كركوك”، حسب تعبيره.

في حين قال الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي , ان “الأوضاع في كركوك مستقرة والحياة طبيعية بفضل جهود الجميع من الحكومة المحلية والقوات الامنية ومواطني كركوك “.

واضاف ان “الأمن والاستقرار لجميع مكونات كركوك فهي مدينة التعايش والسلام”.