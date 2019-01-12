الجيش التركي يرسل تعزيزات من قواتها الخاصة إلى الحدود السورية

أعلن الجيش التركي، اليوم الجمعة، عن إرسال تعزيزات كبيرة من قواتها الخاصة ‹الكوماندوز›، إلى حدود محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وقالت وكالة ‹الأناضول› التركية شبه الرسمية، إن تعزيزات جديدة للجيش التركي وصلت إلى منطقة يايلاداغي في ولاية هطاي (جنوب غرب)، وسط تدابير أمنية مشددة، مشيرة إلى أن التعزيزات الجديدة للجيش تشمل وحدات من ‹كوماندوز› ومركبات عسكرية مدرعة، وجرى إيصالها إلى تلك الأراضي بهدف توزيعها على الوحدات المتمركزة في الحدود مع سوريا.

وأفادت بأن التعزيزات العسكرية قادمة من ولايات تركية مختلفة وتوجهت من يايلاداغي نحو الوحدات العسكرية الموجودة قرب حدود محافظة إدلب السورية.

ويواصل الجيش التركي تعزيز قواته عند الحدود مع سوريا بالتزامن مع تقارير عن توصل تنظيم ‹جبهة النصرة›، المصنف إرهابيا على المستوى الدولي، إلى اتفاق مع المعارضة السورية المسلحة ينص على سيطرته على محافظة إدلب شمال البلاد قرب الحدود مع تركيا.

وتعتبر تركيا وفقا للاتفاق الذي توصلت إليه مع روسيا في تشرين الأول / أكتوبر 2018، مسؤولة عن ضمان انفصال قوات بالمعارضة «المعتدلة» التي تؤيدها السلطات التركية عن جبهة النصرة في محافظة إدلب، المعقل الأخير للمعارضة في سوريا.