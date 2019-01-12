الديانات في العراق تتقدم بشكوى إلى الرئاسات الثلاث والادعاء العام

اعلن رعد جليل كجةجي رئيس ديوان اوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية يوم الجمعة أن الديوان تقدم بشكوى لدى رئاسة مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب ورئاسة الادعاء العام بتاريخ 10/1/2019 بحق كل من مفتي الديار العراقية مهدي الصميدعي، و رئيس ديوان الوقف الشيعي علاء الموسوي حول تصريحاتهم “المسيئة” للمكون المسيحي خلال فترة عيد ميلاد السيد المسيح ورأس السنة الميلادية.

وكان كل من الصميدعي والموسوي افتيا بحرمة الاحتفال بأعياد راس السنة الميلادية

وقال كجةجي في بيان اليوم ان “هذه التصريحات تخالف مبدأ التعايش السلمي والعيش المشترك وتتجاوز على الدستور العراقي، علما انها ليست المرة الاولى التي يتم بها استخدام التحريض والكراهية ضد المسيحيين والايزيديين والصابئة المندائيين”.

واردف بالقول إن “لمثل هذه التصريحات الدور السلبي في نشر التعصب الفكري والديني وإنتشار عصابات إرهابية تمزق الصف العراقي وقد أدت سابقا إلى قتل رجال الدين وتفجير دور العبادة وتهجير المواطنين الأبرياء ليعيشوا غرباء في وطنهم”.

ووتابع كجة جي بالقول “حرصا من الديوان على السلم المجتمعي وإيمانا بدور الرئاسات الثلاث والقضاء والادعاء العام في تحقيق الأمن والأمان لكافة أبناء الشعب العراقي دون أي تفرقة طائفية أو دينية أو عرقية أو فكرية، تم توجيه مذكرة للمطالبة بإتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المشار اليهما وجميع الخطباء الاخرين الذين سلكوا نفس الاتجاه التحريضي لمنع انتشار الخطاب الطائفي ولكيلا يعاد العراق إلى خندق الطائفية والحقد وإنما الإنفتاح على العيش المشترك وتبني الخطاب الوحدوي الذي يساهم في استقرار العراق وتقدمه وإزدهاره”.