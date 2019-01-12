المحقق الأستاذ نداء نصح وارشاد للجيش والشرطة

بقلم: سليم الحمداني

ان الدور الريادي الذي تعلبه قوى الامن الداخلي والجيش في الحفاظ على كيان الدولة وهيبتها واعطائها القوة والمكانة بين الدولة المجاورة هذا من الجانب الاقليمي والدولي وكذلك الحفاظ على النظام العام والامن والامان للمواطن والمجتمع بصورة عامة وهذه امانة ثقيلةوحمل قاسي الا انها فيها الحفاظ على مصير البلد تاريخيا والحفاظ على وحدة شعبه وامنه وامانه فلذا هذا يستوجب وجود عناصر كفؤة مهنية امينة صادقة مخلصة بعملها محبة لوطنها وشعبها حتى تكون قدر هذه المسؤولية والامانة الشرعية الاخلاقية الانسانية المقدسة ونحن نعيشايام الذكر الخالدة لتأسيس الجيش والشرطة فلذا لنا الفخر ان نحتفي بهذه المناسبة الخالدة ونعيش فرحتهم كونهم الحصن الحصين والسور المنيع وسد الامن والامان للبلد والمواطن وهنا لا نسنى الكلمات الخالدة التي وجها سماحة الاستاذ المحقق الصرخي الحسني الى هؤلاء الغيارمن ابناء البلد من الجيش والشرطة معرفا ومبينا لهم قدرهم ومكانتهم وحجم المسؤولية الكبيرة على عاتقهم امرهم بالحفاظ عليها وبحفاهم عليها قد حافظوا على البلد وشعبه ودناه نداء سماحته :.

(نداء سماحة السيد الأستاذ إلى أبناء العراق من الجيش والشرطة

ندائي ورجائي وطلبي وإلزامي لأبنائي وإخواني وأعزائي أفراد الجيش والشرطة الشرفاء الوطنيين المخلصين، مصير العراق وتاريخه ووحدة شعبه وبقاؤه وأمنه وأمانه بأيديكم وسواعدكم الجادة وهممكم العالية وصدقكم وإخلاصكم للوطن للوطن للوطن للعراق للعراق للعراق، والذي فيهصلاح دينكم ودنياكم وآخرتكم، إنها مسؤولية وأمانة شرعية وأخلاقية وإنسانية مقدسة، فكونوا أهلًا للأمانة، وفقكم وسددكم العلي القدير للصلاح والإصلاح.)

السيد الأستاذ الصرخي الحسني – دام ظله –

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