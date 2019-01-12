المدير العام للإشراف التربوي في وزارة التربية تبحث موضوع تجاوز كلية الامام الصادق…

على بناية قسم الاشراف التربوي في محافظة البصرة

زارت المدير العام للإشراف التربوي في وزارة التربية الدكتورة وصال محمد جابر المديرية العامة للتربية في محافظة البصرة والتقتالدكتور عبد الحسين سلمان عبد الحسن المدير بمكتبه بحضور الاستاذ عطا عبد الخالق مدير قسم الاشراف الأختصاصي والدكتور يحيى شاهين مدير قسم الأشراف التربوي وعدد من المشرفين .

مدير العلاقات العامة والإعلام في وزارة التربية السيد فراس محمد حسن اوضح انه تم خلال اللقاء بحث عدد من القضايا التربوية وبضمنها مسألة تجاوز كلية الأمام الكاظم على بناية قسمالأشراف التربوي في تربية البصرة وحيثيات هذا الأمر وما يسببه من اجحاف بحق مشرفي المديرية .

من جانبها اكدت المدير العام للإشراف التربوي في الوزارة الدكتورة وصال محمد جابر بأن الوزارة تهتم كثيرا بهذا الموضوع وستتم متابعته قانونيا كونه يتعلق بالتجاوز على العملية التربويةوالأشراف التربوي هو عصبها الأهم .

من جانبه اوضح المدير العام للتربية في محافظة البصرة الدكتور عبد الحسين سلمان عبد الحسن بأن المديرية تتابع هذا الأمر مع المحافظة ونأمل ان يتم حسم هذا الأمر لأن البناية في الأصلكان يشغلها معهد المعلمين السابق .

وفي وقت لاحق التقت الدكتورة مدير الأشراف التربوي في الوزارة بالسيد محافظ البصرة ، وقد امر السيد المحافظ بأنصاف قسم الأشراف التربوي وإعادة الأمور الى نصابها بين الكلية وتربيةالبصرة ..

هذا وحضر اللقاء والسيد احمد المالكي رئيس رابطة المشرفين التربويين (المقر العام )

فراس محمد حسن

مدير العلاقات العامة والاعلام