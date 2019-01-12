امريكا سلمت عبدالمهدي طلبا يخص نشاط الشركات الايرانية في العراق

ذكت فضائية “روسيا اليوم- RT”، نقلا عن مصدر سياسي عراقي أن وزير الخارجية الأمريكي مارك بومبيو طالب رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي بالعمل على تقليص أنشطة الشركات الإيرانية العاملة في العراق.

وذكرت الفضائية الروسية أن “الزيارة الأخيرة لبومبيو ركزت كثيرا على الملف الاقتصادي وكيفية التزام العراق بالعقوبات المفروضة على إيران”.

وأوضحت نقلا عن المصدر، أن “الولايات المتحدة أبدت مخاوفها من إرسال أموال لإيران من قبل أحزاب وشخصيات حليفة لها في العراق، من أجل مساعدتها للتخلص من الحصار”.

وأضاف أن “عبد المهدي أكد لبومبيو أن العراق يعمل وفق ما يصب بمصلحته، وأن موقف الدولة العراقية الرسمي يلتزم الجميع به”.