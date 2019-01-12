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(بالفيديو) أمم آسيا: كوريا الجنوبية إلى دور الـ 16 بعد فوزها على قرغزيستان بهدف يتيم

(بالفيديو) أمم آسيا: كوريا الجنوبية إلى دور الـ 16 بعد فوزها على قرغزيستان بهدف يتيم  ضمن منتخب كوريا الجنوبية تأهله مبكرا إلى الدور ثمن النهائي لبطولة كأس آسيا لكرة القدم، عقب فوزه على نظيره القرغيزي (1-0)، اليوم الجمعة، وذلك في الجولة الثانية من دور المجموعات.

ويدين الشمشون الكوري بالفضل في انتصاره لمدافعه منجاي كيم، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له، قبل أربع دقائق من انتهاء الوقت الأصلي للشوط الأول للقاء، على استاد هزاع بن زايد، بمدينة العين الإماراتية.

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وحقق منتخب كوريا الجنوبية انتصاره الثاني على التوالي، ورفع رصيد بالتالي إلى 6 نقاط، ليحتل المرتبة الثانية في قائمة المجموعة الثالثة، وضمن بذلك تأهله إلى دور الـ 16 الكبار، برفقة منتخب الصين، متصدر المجموعة بفارق الأهداف، كونهما أصبحا بعيدين عن متناول منتخبي قرغيزستان والفلبين، صاحبي المركز الثالث والرابع من دون أي رصيد.

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