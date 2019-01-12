(بالفيديو) أمم آسيا: كوريا الجنوبية إلى دور الـ 16 بعد فوزها على قرغزيستان بهدف يتيم

وحقق منتخب كوريا الجنوبية انتصاره الثاني على التوالي، ورفع رصيد بالتالي إلى 6 نقاط، ليحتل المرتبة الثانية في قائمة المجموعة الثالثة، وضمن بذلك تأهله إلى دور الـ 16 الكبار، برفقة منتخب الصين، متصدر المجموعة بفارق الأهداف، كونهما أصبحا بعيدين عن متناول منتخبي قرغيزستان والفلبين، صاحبي المركز الثالث والرابع من دون أي رصيد.