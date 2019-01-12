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برهم صالح يقنع تركيا برفع الحظر عن مطار السليمانية وادارة الاخير تعلق

افاد متحدث باسم رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح يوم الجمعة ان الاخير بحث خلال زيارته الى تركيا مع المسؤولين في تلك البلاد رفع الحظر الجوي للرحلات عن مطار السليمانية الدولية.

وقال المتحدث حسن جهاد اليوم، ان “المسؤولين الكبار في تركيا قطعوا وعدا في اعادة تسيير الرحلات الجوية الدولية مع مطار السليمانية الدولي مرة اخرى”.

واردف ان اولئك المسؤولين حددوا اسبوعين لرفع الحظر.

من جهته لم يؤكد ولم ينفِ قسم العلاقات والاعلام المطار تلك المعلومات.

وعبر في بيان اليوم الجمعة عن شكره لأولئك الاشخاص والجهات الذي سعوا في المدة الماضية لإعادة تسيير الرحلات الجوية بين المطار وتركيا.

ونوه القسم الى انه في حال صدور اي قرار يتعلق بهذا الامر فانه ستعلن عن ذلك فورا للرأي العام.

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