بومبيو من القاهرة : من كان يتوقع ان تقيم إسرائيل علاقات مع السعودية والعراق؟!

كشف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو, عن فحوى وجود القوات الأميركية المكثف في المنطقة, فيما تسائل بالقول, :”من كان يتوقع ان تقيم إسرائيل علاقات مع السعودية والعراق؟”.

وقال بومبيو في مؤتمر صحفي من العاصمة المصرية القاهرة : إن “أمريكا لن تنسحب من سوريا قبل ان ينتهي تهديد الارهاب”, مبيناً أن “تحركاتنا في المنطقة هي لدعم اسرائيل”. وأضاف, أن “إسرائيل لديها تحركات في المنطقة وقامت بزيارة سلطنة عمان بصورة علنية”, متسائلاً: “من كان يتوقع أن تقيم إسرائيل علاقات مع السعودية والعراق”. من جانب آخر, أشار بومبيو, إلى أن “دونالد ترامب دعم قرار الكونغرس الأمريكي منذ عشرين سنة بنقل السفارة إلى القدس”.