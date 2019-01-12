تصاعد نسب الإنجاز في المطعم العائم ووصوله الى مراحل الإنهاءات

أشارت الملاكات الهندسية والفنية في هيئة إستثمار بغداد الى تصاعد نسب الإنجاز والعمل لمشروع المطعم العائم في منطقة الجادرية أثناء زيارة قامت بها لمتابعتها مراحل العمل فيه خلال جولاتها الدورية التي تقوم بها بإشراف ومتابعة مباشرة من قبل المهندس شاكر الزامليرئيس الهيئة الى المشاريع الإستثمارية .

يقع المشروع على ضفاف نهر دجلة بالقرب من فندق بابل وتنفذه شركة السيما للتجارة والمقاولات والذي أقيم على شكل سفينة سياحية تضم ثلاثة طوابق الأول والثاني منها يضم مجموعة مطاعم سياحية والطابق الثالث قاعة للمناسبات أما الطابق العلوي منه فهو مطاعم للوجبات السريعةوجلسات خارجية وفعاليات خدمية متنوعة .

هذا ووصلت الشركة المنفذة للمشروع الى مراحل الإنهاءات والديكورات الخاصة بالمطاعم والقاعات كما وتم في وقت سابق إكمال العمل في الجسور الثلاثة التي تربط بين المطعم وضفة النهر التي تم إكسائها بالأحجار فضلاً عن أعمال المواد العازلة وتركيب الألواح الزجاجية ونصبمنظومات الحريق والتبريد والمياه ولوحات التحكم الكهربائية والتأسيسات الخاصة بها .

يذكر أن هذا المشروع سيكون من أهم المشاريع السياحية _ الخدمية والذي يشابه بتصميمه المميز بالحداثة والتطور للمشاريع المماثلة له في المنطقة إذ أنه سيكون متنفساً جديداً للعائلة العراقية يضاف الى سلسلة المشاريعالمهمة المنفذة في العاصمة ضمن هذا القطاع.