حركة البشائر تتبنى مبادرة لحل الازمة بين الحكمة والعصائب

إلتقى الأمين العام لحركة البشائر الشبابية النائب ياسر المالكي برفقة نواب وقادة الحركة ،اليوم السبت ، الأمين العام لتيار الحكمة الوطني عمار الحكيم.

وذكر بيان لحركة البشائر أنه ‘جرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد ، وكذلك التأكيد على ضرورة تمكين الشباب ورفع قدراتهم الذاتية والثقافية وتوفير فرص العمل الملائمة لهم ليساهموا مساهمة فعّالة بالبناء والتطوير في المجالات كافة’.

واضاف البيان، أن ‘وفد البشائر ، تبنى مساعٍ جادة لحل الازمة التي حدثت مؤخراً بين تيار الحكمة وعصائب اهل الحق ، إذ أبدى سماحتُه تقبله لهذه المبادرة ، محملا الوفد رسائل إيجابية من شأنها إنهاء هذا التوتر وتوحيد الصفوف وعدم الانجرار خلف الخلافات والمناكفات التي تُعمّق الفرقة بين العراقيين’.

واشار الى ان ‘الوفد توجّه بعد ذلك، إلى مقر حركة عصائب أهل الحق وكان في استقبالهم النائب عدنان فيحان رئيس المكتب السياسي، واعضاء من قيادة الحركة ، إذ أبدوا إستعدادهم وتقبلهم لما حملته البشائر من مبادرة للصُلح وتقريب وجهات النظر بين الطرفين ، حيث كانت الاجواء طيبة ويسودها التذكير بالمواقف الوطنية والجهادية لجميع الاطراف في البلاد’.